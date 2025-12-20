DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251220-930-448847/31 / 5Wasserlandschaft: Pfähle einer abgebauten Steganlage ragen aus dem Steinhuder Meer.Foto: Moritz Frankenberg1/5Wasserlandschaft: Pfähle einer abgebauten Steganlage ragen aus dem Steinhuder Meer.Foto: Moritz FrankenbergTrübe Sicht: Ein Händler transportiert seine Ware per Motorrad und fährt damit durch dichten Nebel im indischen Jammu.Foto: Channi Anand2/5Ski nordisch/Kombination: Nathalie Armbruster aus Deutschland bei ihrem Sprung von der Normalschanze in Ramsau in Oberbayern.Foto: Matthias Schrader3/5Keane Barry feiert seinen Sieg über Tim Pusey.Foto: John Walton4/5Eine 94 Jahre alte Brücke über dem Mississippi wird gesprengt.Foto: Uncredited5/5