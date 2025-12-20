Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251220-930-448847/2

1 / 6
Trübe Sicht: Ein Händler transportiert seine Ware per Motorrad und fährt damit durch dichten Nebel im indischen Jammu.
Foto: Channi Anand
1/6
Wetter in Indien
Trübe Sicht: Ein Händler transportiert seine Ware per Motorrad und fährt damit durch dichten Nebel im indischen Jammu.
Foto: Channi Anand
Wasserlandschaft: Pfähle einer abgebauten Steganlage ragen aus dem Steinhuder Meer.
Foto: Moritz Frankenberg
2/6
Ski nordisch/Kombination: Nathalie Armbruster aus Deutschland bei ihrem Sprung von der Normalschanze in Ramsau in Oberbayern.
Foto: Matthias Schrader
3/6
Ein A-10 Thunderbolt II wird für einen Flug vorbereitet.
Foto: Uncredited
4/6
Keane Barry feiert seinen Sieg über Tim Pusey.
Foto: John Walton
5/6
Eine 94 Jahre alte Brücke über dem Mississippi wird gesprengt.
Foto: Uncredited
6/6