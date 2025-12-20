DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251220-930-448847/21 / 6Trübe Sicht: Ein Händler transportiert seine Ware per Motorrad und fährt damit durch dichten Nebel im indischen Jammu.Foto: Channi Anand1/6Trübe Sicht: Ein Händler transportiert seine Ware per Motorrad und fährt damit durch dichten Nebel im indischen Jammu.Foto: Channi AnandWasserlandschaft: Pfähle einer abgebauten Steganlage ragen aus dem Steinhuder Meer.Foto: Moritz Frankenberg2/6Ski nordisch/Kombination: Nathalie Armbruster aus Deutschland bei ihrem Sprung von der Normalschanze in Ramsau in Oberbayern.Foto: Matthias Schrader3/6Ein A-10 Thunderbolt II wird für einen Flug vorbereitet.Foto: Uncredited4/6Keane Barry feiert seinen Sieg über Tim Pusey.Foto: John Walton5/6Eine 94 Jahre alte Brücke über dem Mississippi wird gesprengt.Foto: Uncredited6/6