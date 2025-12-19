DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251219-930-444065/41 / 10Spanische Feuerwehrleute demonstrieren in Badehosen in Barcelona.Foto: Lorena Sopêna1/10Spanische Feuerwehrleute demonstrieren in Badehosen in Barcelona.Foto: Lorena SopênaEin Taucher im Weihnachtsmannkostüm füttert Fische im Coex Aquarium im südkoreanischen Seoul.Foto: Ahn Young-joon2/10Kaum Schnee in der Schweiz: Zwergpony Ellie grast im Grünen vor einer Talabfahrt aus Kunstschnee in Graubünden .Foto: Gian Ehrenzeller3/10Nach einem Großbrand in Zehdenick in Brandenburg ist ein Supermarktkomplex zerstört.Foto: Michael Ukas4/10Immer schön in der Reihe fahren: Athleten sind beim Weltcup der Nordischen Kombination in Ramsau auf der Strecke unterwegs .Foto: Matthias Schrader5/10Ein Gemüsehändler raucht eine Wasserpfeife, während er an einem nebligen Tag am Ufer eines Sees im indischen Srinagar auf Kunden wartet.Foto: Basit Zargar6/10Ein leuchtender Weihnachtsmann steht neben einem Boot der Feuerwehr an der Weser in Bremen.Foto: Sina Schuldt7/10Ursula von der Leyen (r), António Costa und Mette Frederiksen bei der Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel.Foto: Michael Kappeler8/10Bundeskanzler Friedrich Merz spricht bei der Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel.Foto: Michael Kappeler9/10Surfer und Schwimmer bereiten sich in Sydney für eine Gedenkfeier vor.Foto: Mick Tsikas10/10