DPA Bilder des Tages

Spanische Feuerwehrleute demonstrieren in Badehosen in Barcelona.
Foto: Lorena Sopêna
Feuerwehrleute protestieren in Barcelona
Ein Taucher im Weihnachtsmannkostüm füttert Fische im Coex Aquarium im südkoreanischen Seoul.
Foto: Ahn Young-joon
Kaum Schnee in der Schweiz: Zwergpony Ellie grast im Grünen vor einer Talabfahrt aus Kunstschnee in Graubünden .
Foto: Gian Ehrenzeller
Nach einem Großbrand in Zehdenick in Brandenburg ist ein Supermarktkomplex zerstört.
Foto: Michael Ukas
Immer schön in der Reihe fahren: Athleten sind beim Weltcup der Nordischen Kombination in Ramsau auf der Strecke unterwegs .
Foto: Matthias Schrader
Ein Gemüsehändler raucht eine Wasserpfeife, während er an einem nebligen Tag am Ufer eines Sees im indischen Srinagar auf Kunden wartet.
Foto: Basit Zargar
Ein leuchtender Weihnachtsmann steht neben einem Boot der Feuerwehr an der Weser in Bremen.
Foto: Sina Schuldt
Ursula von der Leyen (r), António Costa und Mette Frederiksen bei der Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel.
Foto: Michael Kappeler
Bundeskanzler Friedrich Merz spricht bei der Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel.
Foto: Michael Kappeler
Surfer und Schwimmer bereiten sich in Sydney für eine Gedenkfeier vor.
Foto: Mick Tsikas
