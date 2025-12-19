Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251219-930-444065/3

1 / 9
Ein Taucher im Weihnachtsmannkostüm füttert Fische im Coex Aquarium im südkoreanischen Seoul.
Foto: Ahn Young-joon
1/9
Vor Weihnachten in Südkorea
Ein Taucher im Weihnachtsmannkostüm füttert Fische im Coex Aquarium im südkoreanischen Seoul.
Foto: Ahn Young-joon
Kaum Schnee in der Schweiz: Zwergpony Ellie grast im Grünen vor einer Talabfahrt aus Kunstschnee in Graubünden .
Foto: Gian Ehrenzeller
2/9
Nach einem Großbrand in Zehdenick in Brandenburg ist ein Supermarktkomplex zerstört.
Foto: Michael Ukas
3/9
Immer schön in der Reihe fahren: Athleten sind beim Weltcup der Nordischen Kombination in Ramsau auf der Strecke unterwegs .
Foto: Matthias Schrader
4/9
Ein Gemüsehändler raucht eine Wasserpfeife, während er an einem nebligen Tag am Ufer eines Sees im indischen Srinagar auf Kunden wartet.
Foto: Basit Zargar
5/9
Ein leuchtender Weihnachtsmann steht neben einem Boot der Feuerwehr an der Weser in Bremen.
Foto: Sina Schuldt
6/9
Ursula von der Leyen (r), António Costa und Mette Frederiksen bei der Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel.
Foto: Michael Kappeler
7/9
Bundeskanzler Friedrich Merz spricht bei der Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel.
Foto: Michael Kappeler
8/9
Surfer und Schwimmer bereiten sich in Sydney für eine Gedenkfeier vor.
Foto: Mick Tsikas
9/9