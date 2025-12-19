Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Ein Gemüsehändler raucht eine Wasserpfeife, während er an einem nebligen Tag am Ufer eines Sees im indischen Srinagar auf Kunden wartet.
Foto: Basit Zargar
Wetter in Kaschmir
Foto: Basit Zargar
Ein leuchtender Weihnachtsmann steht neben einem Boot der Feuerwehr an der Weser in Bremen.
Foto: Sina Schuldt
Ursula von der Leyen (r), António Costa und Mette Frederiksen bei der Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel.
Foto: Michael Kappeler
Bundeskanzler Friedrich Merz spricht bei der Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel.
Foto: Michael Kappeler
Surfer und Schwimmer bereiten sich in Sydney für eine Gedenkfeier vor.
Foto: Mick Tsikas
