DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Taucher in Weihnachtsmannkostümen treten in der Sea Life Bangkok Ocean World in Bangkok auf.
Foto: Rachen Sageamsak
Foto: Rachen Sageamsak
Vor Weihnachten in Thailand
Taucher in Weihnachtsmannkostümen treten in der Sea Life Bangkok Ocean World in Bangkok auf.
Foto: Rachen Sageamsak
Eine Person ist mit Langlaufski am Hochplateau Ramsau am Dachstein unterwegs.
Foto: Barbara Gindl
2/15
Die Polizei versucht, Demonstranten während einer Demonstration europäischer Landwirte in der Nähe des Europäischen Parlaments in Brüssel zu vertreiben.
Foto: Marius Burgelman
3/15
Selenskyj beim EU-Gipfel
Foto: Michael Kappeler
4/15
Sprung ins Rampenlicht: Hund beim Agility-Wettbewerb in London
Foto: Ben Whitley
5/15
Orthodoxe Christinnen holen Weihnachtsbäume in Jerusalems Altstadt ab
Foto: Leo Correa
6/15
Merz beim EU-Gipfel: Streit um Nutzung eingefrorener russischer Milliarden
Foto: Michael Kappeler
7/15
Sarajevo im dichten Nebel
Foto: Armin Durgut
8/15
Französische Landwirte protestieren.
Foto: Christophe Archambault
9/15
Dobrindt, Spahn und Hoffmann bei Bundestagsdebatte
Foto: Fabian Sommer
10/15
Königspinguine marschieren für Zoo-Parade in Hokkaido
Foto: Uncredited
11/15
Die japanische Prinzessin Hisako probiert eine professionelle Kamera aus.
Foto: Uncredited
12/15
Gesamtansicht des Tatorts am Bondi Beach in Sydney, nachdem der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Foto: Dan Himbrechts
13/15
US-Präsident Donald Trump spricht während einer Ansprache an die Nation.
Foto: Doug Mills
14/15
Ein Mann spaziert bei Sonnenaufgang am Altona Pier entlang.
Foto: Ye Myo Khant
15/15