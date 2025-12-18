DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251218-930-438317/71 / 15Taucher in Weihnachtsmannkostümen treten in der Sea Life Bangkok Ocean World in Bangkok auf.Foto: Rachen Sageamsak1/15Taucher in Weihnachtsmannkostümen treten in der Sea Life Bangkok Ocean World in Bangkok auf.Foto: Rachen SageamsakEine Person ist mit Langlaufski am Hochplateau Ramsau am Dachstein unterwegs.Foto: Barbara Gindl2/15Die Polizei versucht, Demonstranten während einer Demonstration europäischer Landwirte in der Nähe des Europäischen Parlaments in Brüssel zu vertreiben.Foto: Marius Burgelman3/15Selenskyj beim EU-GipfelFoto: Michael Kappeler4/15Sprung ins Rampenlicht: Hund beim Agility-Wettbewerb in LondonFoto: Ben Whitley5/15Orthodoxe Christinnen holen Weihnachtsbäume in Jerusalems Altstadt abFoto: Leo Correa6/15Merz beim EU-Gipfel: Streit um Nutzung eingefrorener russischer MilliardenFoto: Michael Kappeler7/15Sarajevo im dichten NebelFoto: Armin Durgut8/15Französische Landwirte protestieren.Foto: Christophe Archambault9/15Dobrindt, Spahn und Hoffmann bei BundestagsdebatteFoto: Fabian Sommer10/15Königspinguine marschieren für Zoo-Parade in HokkaidoFoto: Uncredited11/15Die japanische Prinzessin Hisako probiert eine professionelle Kamera aus.Foto: Uncredited12/15Gesamtansicht des Tatorts am Bondi Beach in Sydney, nachdem der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.Foto: Dan Himbrechts13/15US-Präsident Donald Trump spricht während einer Ansprache an die Nation.Foto: Doug Mills14/15Ein Mann spaziert bei Sonnenaufgang am Altona Pier entlang.Foto: Ye Myo Khant15/15