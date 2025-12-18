Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Lichter leuchten auf dem Hildesheimer Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz mit dem Knochenhaueramtshaus.
Weihnachtsmarkt in Hildesheim
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und Rabbiner Yehudi Teichtal entzünden am Brandenburger Tor während einer festlichen Zeremonie die Lichter am Chanukka-Leuchter mittels einer Fackel.
Foto: Soeren Stache
Spektakulärer Winterpark: Harbin Ice-Snow World öffnet
Foto: Zhang Tao
Bankett für die schwedische Königin - Silvia bekommt die Bayerische Staatsmedaille
Foto: Felix Hörhager
Söder ehrt Königin Silvia mit Bayerischer Staatsmedaille
Foto: Felix Hörhager
Zwischen Ruinen: Palästinensisches Kind in Gaza-Stadt
Foto: Jehad Alshrafi
Streik verlängert: Louvre-Museum erneut lahmgelegt
Foto: Christophe Ena
Räumung bei Barcelona: Polizei geht gegen illegale Migrantenunterkunft vor
Foto: Emilio Morenatti
Wolkenmeer - Blick vom Fichtelberg in Oberwiesenthal
Foto: Hendrik Schmidt
Trauer um Terroropfer: Abschied von Rabbi Eli Schlanger in Sydney
Foto: Mark Baker
Der Center der New York Knicks, Karl-Anthony Towns (M), feiert mit seinen Mannschaftskameraden.
Foto: Ian Maule
US-Präsident Donald Trump während eines Chanukka-Empfangs.
Foto: Andrew Leyden
Das thailändische Militär feuert mit Artillerie auf Kambodscha.
Foto: Wason Wanchakorn
Kürbisse liegen auf einem überschwemmten Feld bei Kent, Washington.
Foto: Erika Schultz
