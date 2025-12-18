DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251218-930-438317/61 / 16Selenskyj beim EU-GipfelFoto: Michael Kappeler1/16Selenskyj beim EU-GipfelFoto: Michael KappelerSprung ins Rampenlicht: Hund beim Agility-Wettbewerb in LondonFoto: Ben Whitley2/16Orthodoxe Christinnen holen Weihnachtsbäume in Jerusalems Altstadt abFoto: Leo Correa3/16Merz beim EU-Gipfel: Streit um Nutzung eingefrorener russischer MilliardenFoto: Michael Kappeler4/16Sarajevo im dichten NebelFoto: Armin Durgut5/16Französische Landwirte protestieren.Foto: Christophe Archambault6/16Dobrindt, Spahn und Hoffmann bei BundestagsdebatteFoto: Fabian Sommer7/16Königspinguine marschieren für Zoo-Parade in HokkaidoFoto: Uncredited8/16Die japanische Prinzessin Hisako probiert eine professionelle Kamera aus.Foto: Uncredited9/16Gesamtansicht des Tatorts am Bondi Beach in Sydney, nachdem der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.Foto: Dan Himbrechts10/16US-Präsident Donald Trump spricht während einer Ansprache an die Nation.Foto: Doug Mills11/16Ein Mann spaziert bei Sonnenaufgang am Altona Pier entlang.Foto: Ye Myo Khant12/16Polizisten bewachen die Leiche des getöteten Fußballspielers Mario Pineida.Foto: Cesar Munoz13/16Der Aktivist Steve Bray steht mit einem Schild auf dem Parliament Square.Foto: Vuk Valcic14/16Larry die Katze, Chefmauser des Kabinetts, vor der Downing Street 10 in London.Foto: Vernon Yuen15/16Martin Schindler wirft einen Dart.Foto: Bradley Collyer16/16