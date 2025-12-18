Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251218-930-438317/6

1 / 16
Selenskyj beim EU-Gipfel
Foto: Michael Kappeler
1/16
EU-Gipfel
Selenskyj beim EU-Gipfel
Foto: Michael Kappeler
Sprung ins Rampenlicht: Hund beim Agility-Wettbewerb in London
Foto: Ben Whitley
2/16
Orthodoxe Christinnen holen Weihnachtsbäume in Jerusalems Altstadt ab
Foto: Leo Correa
3/16
Merz beim EU-Gipfel: Streit um Nutzung eingefrorener russischer Milliarden
Foto: Michael Kappeler
4/16
Sarajevo im dichten Nebel
Foto: Armin Durgut
5/16
Französische Landwirte protestieren.
Foto: Christophe Archambault
6/16
Dobrindt, Spahn und Hoffmann bei Bundestagsdebatte
Foto: Fabian Sommer
7/16
Königspinguine marschieren für Zoo-Parade in Hokkaido
Foto: Uncredited
8/16
Die japanische Prinzessin Hisako probiert eine professionelle Kamera aus.
Foto: Uncredited
9/16
Gesamtansicht des Tatorts am Bondi Beach in Sydney, nachdem der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Foto: Dan Himbrechts
10/16
US-Präsident Donald Trump spricht während einer Ansprache an die Nation.
Foto: Doug Mills
11/16
Ein Mann spaziert bei Sonnenaufgang am Altona Pier entlang.
Foto: Ye Myo Khant
12/16
Polizisten bewachen die Leiche des getöteten Fußballspielers Mario Pineida.
Foto: Cesar Munoz
13/16
Der Aktivist Steve Bray steht mit einem Schild auf dem Parliament Square.
Foto: Vuk Valcic
14/16
Larry die Katze, Chefmauser des Kabinetts, vor der Downing Street 10 in London.
Foto: Vernon Yuen
15/16
Martin Schindler wirft einen Dart.
Foto: Bradley Collyer
16/16