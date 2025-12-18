DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251218-930-438317/51 / 14Orthodoxe Christinnen holen Weihnachtsbäume in Jerusalems Altstadt abFoto: Leo Correa1/14Orthodoxe Christinnen holen Weihnachtsbäume in Jerusalems Altstadt abFoto: Leo CorreaMerz beim EU-Gipfel: Streit um Nutzung eingefrorener russischer MilliardenFoto: Michael Kappeler2/14Sarajevo im dichten NebelFoto: Armin Durgut3/14Französische Landwirte protestieren.Foto: Christophe Archambault4/14Dobrindt, Spahn und Hoffmann bei BundestagsdebatteFoto: Fabian Sommer5/14Königspinguine marschieren für Zoo-Parade in HokkaidoFoto: Uncredited6/14Die japanische Prinzessin Hisako probiert eine professionelle Kamera aus.Foto: Uncredited7/14Gesamtansicht des Tatorts am Bondi Beach in Sydney, nachdem der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.Foto: Dan Himbrechts8/14US-Präsident Donald Trump spricht während einer Ansprache an die Nation.Foto: Doug Mills9/14Ein Mann spaziert bei Sonnenaufgang am Altona Pier entlang.Foto: Ye Myo Khant10/14Polizisten bewachen die Leiche des getöteten Fußballspielers Mario Pineida.Foto: Cesar Munoz11/14Der Aktivist Steve Bray steht mit einem Schild auf dem Parliament Square.Foto: Vuk Valcic12/14Larry die Katze, Chefmauser des Kabinetts, vor der Downing Street 10 in London.Foto: Vernon Yuen13/14Martin Schindler wirft einen Dart.Foto: Bradley Collyer14/14