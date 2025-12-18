DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251218-930-438317/41 / 9Die japanische Prinzessin Hisako probiert eine professionelle Kamera aus.Foto: Uncredited1/9Die japanische Prinzessin Hisako probiert eine professionelle Kamera aus.Foto: UncreditedGesamtansicht des Tatorts am Bondi Beach in Sydney, nachdem der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.Foto: Dan Himbrechts2/9US-Präsident Donald Trump spricht während einer Ansprache an die Nation.Foto: Doug Mills3/9Ein Mann spaziert bei Sonnenaufgang am Altona Pier entlang.Foto: Ye Myo Khant4/9Polizisten bewachen die Leiche des getöteten Fußballspielers Mario Pineida.Foto: Cesar Munoz5/9Der Aktivist Steve Bray steht mit einem Schild auf dem Parliament Square.Foto: Vuk Valcic6/9Larry die Katze, Chefmauser des Kabinetts, vor der Downing Street 10 in London.Foto: Vernon Yuen7/9Martin Schindler wirft einen Dart.Foto: Bradley Collyer8/9Französische Landwirte protestieren.Foto: Christophe Archambault9/9