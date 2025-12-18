Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Japan Prinzessin Hisako besucht Fotoausstellung
Die japanische Prinzessin Hisako probiert eine professionelle Kamera aus.
Foto: Uncredited
Gesamtansicht des Tatorts am Bondi Beach in Sydney, nachdem der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Foto: Dan Himbrechts
US-Präsident Donald Trump spricht während einer Ansprache an die Nation.
Foto: Doug Mills
Ein Mann spaziert bei Sonnenaufgang am Altona Pier entlang.
Foto: Ye Myo Khant
Polizisten bewachen die Leiche des getöteten Fußballspielers Mario Pineida.
Foto: Cesar Munoz
Der Aktivist Steve Bray steht mit einem Schild auf dem Parliament Square.
Foto: Vuk Valcic
Larry die Katze, Chefmauser des Kabinetts, vor der Downing Street 10 in London.
Foto: Vernon Yuen
Martin Schindler wirft einen Dart.
Foto: Bradley Collyer
Französische Landwirte protestieren.
Foto: Christophe Archambault
