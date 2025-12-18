DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251218-930-438317/31 / 8Gesamtansicht des Tatorts am Bondi Beach in Sydney, nachdem der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.Foto: Dan Himbrechts1/8Gesamtansicht des Tatorts am Bondi Beach in Sydney, nachdem der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.Foto: Dan HimbrechtsUS-Präsident Donald Trump spricht während einer Ansprache an die Nation.Foto: Doug Mills2/8Ein Mann spaziert bei Sonnenaufgang am Altona Pier entlang.Foto: Ye Myo Khant3/8Polizisten bewachen die Leiche des getöteten Fußballspielers Mario Pineida.Foto: Cesar Munoz4/8Der Aktivist Steve Bray steht mit einem Schild auf dem Parliament Square.Foto: Vuk Valcic5/8Larry die Katze, Chefmauser des Kabinetts, vor der Downing Street 10 in London.Foto: Vernon Yuen6/8Martin Schindler wirft einen Dart.Foto: Bradley Collyer7/8Französische Landwirte protestieren.Foto: Christophe Archambault8/8