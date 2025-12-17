DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251217-930-433449/71 / 12Spektakulärer Winterpark: Harbin Ice-Snow World öffnetFoto: Zhang Tao1/12Spektakulärer Winterpark: Harbin Ice-Snow World öffnetFoto: Zhang TaoBankett für die schwedische Königin - Silvia bekommt die Bayerische StaatsmedailleFoto: Felix Hörhager2/12Söder ehrt Königin Silvia mit Bayerischer StaatsmedailleFoto: Felix Hörhager3/12Zwischen Ruinen: Palästinensisches Kind in Gaza-StadtFoto: Jehad Alshrafi4/12Streik verlängert: Louvre-Museum erneut lahmgelegtFoto: Christophe Ena5/12Räumung bei Barcelona: Polizei geht gegen illegale Migrantenunterkunft vorFoto: Emilio Morenatti6/12Wolkenmeer - Blick vom Fichtelberg in OberwiesenthalFoto: Hendrik Schmidt7/12Trauer um Terroropfer: Abschied von Rabbi Eli Schlanger in SydneyFoto: Mark Baker8/12Der Center der New York Knicks, Karl-Anthony Towns (M), feiert mit seinen Mannschaftskameraden.Foto: Ian Maule9/12US-Präsident Donald Trump während eines Chanukka-Empfangs.Foto: Andrew Leyden10/12Das thailändische Militär feuert mit Artillerie auf Kambodscha.Foto: Wason Wanchakorn11/12Kürbisse liegen auf einem überschwemmten Feld bei Kent, Washington.Foto: Erika Schultz12/12