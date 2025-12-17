Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251217-930-433449/6

1 / 10
Söder ehrt Königin Silvia mit Bayerischer Staatsmedaille
Foto: Felix Hörhager
1/10
Bayerische Staatsmedaille für Königin Silvia von Schweden
Söder ehrt Königin Silvia mit Bayerischer Staatsmedaille
Foto: Felix Hörhager
Zwischen Ruinen: Palästinensisches Kind in Gaza-Stadt
Foto: Jehad Alshrafi
2/10
Streik verlängert: Louvre-Museum erneut lahmgelegt
Foto: Christophe Ena
3/10
Räumung bei Barcelona: Polizei geht gegen illegale Migrantenunterkunft vor
Foto: Emilio Morenatti
4/10
Wolkenmeer - Blick vom Fichtelberg in Oberwiesenthal
Foto: Hendrik Schmidt
5/10
Trauer um Terroropfer: Abschied von Rabbi Eli Schlanger in Sydney
Foto: Mark Baker
6/10
Der Center der New York Knicks, Karl-Anthony Towns (M), feiert mit seinen Mannschaftskameraden.
Foto: Ian Maule
7/10
US-Präsident Donald Trump während eines Chanukka-Empfangs.
Foto: Andrew Leyden
8/10
Das thailändische Militär feuert mit Artillerie auf Kambodscha.
Foto: Wason Wanchakorn
9/10
Kürbisse liegen auf einem überschwemmten Feld bei Kent, Washington.
Foto: Erika Schultz
10/10