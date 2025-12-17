DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251217-930-433449/61 / 10Söder ehrt Königin Silvia mit Bayerischer StaatsmedailleFoto: Felix Hörhager1/10Söder ehrt Königin Silvia mit Bayerischer StaatsmedailleFoto: Felix HörhagerZwischen Ruinen: Palästinensisches Kind in Gaza-StadtFoto: Jehad Alshrafi2/10Streik verlängert: Louvre-Museum erneut lahmgelegtFoto: Christophe Ena3/10Räumung bei Barcelona: Polizei geht gegen illegale Migrantenunterkunft vorFoto: Emilio Morenatti4/10Wolkenmeer - Blick vom Fichtelberg in OberwiesenthalFoto: Hendrik Schmidt5/10Trauer um Terroropfer: Abschied von Rabbi Eli Schlanger in SydneyFoto: Mark Baker6/10Der Center der New York Knicks, Karl-Anthony Towns (M), feiert mit seinen Mannschaftskameraden.Foto: Ian Maule7/10US-Präsident Donald Trump während eines Chanukka-Empfangs.Foto: Andrew Leyden8/10Das thailändische Militär feuert mit Artillerie auf Kambodscha.Foto: Wason Wanchakorn9/10Kürbisse liegen auf einem überschwemmten Feld bei Kent, Washington.Foto: Erika Schultz10/10