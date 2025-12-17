DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251217-930-433449/51 / 8Streik verlängert: Louvre-Museum erneut lahmgelegtFoto: Christophe Ena1/8Streik verlängert: Louvre-Museum erneut lahmgelegtFoto: Christophe EnaRäumung bei Barcelona: Polizei geht gegen illegale Migrantenunterkunft vorFoto: Emilio Morenatti2/8Wolkenmeer - Blick vom Fichtelberg in OberwiesenthalFoto: Hendrik Schmidt3/8Trauer um Terroropfer: Abschied von Rabbi Eli Schlanger in SydneyFoto: Mark Baker4/8Der Center der New York Knicks, Karl-Anthony Towns (M), feiert mit seinen Mannschaftskameraden.Foto: Ian Maule5/8US-Präsident Donald Trump während eines Chanukka-Empfangs.Foto: Andrew Leyden6/8Das thailändische Militär feuert mit Artillerie auf Kambodscha.Foto: Wason Wanchakorn7/8Kürbisse liegen auf einem überschwemmten Feld bei Kent, Washington.Foto: Erika Schultz8/8