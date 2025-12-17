Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Der Center der New York Knicks, Karl-Anthony Towns (M), feiert mit seinen Mannschaftskameraden.
Foto: Ian Maule
New York Knicks - San Antonio Spurs
Foto: Ian Maule
US-Präsident Donald Trump während eines Chanukka-Empfangs.
Foto: Andrew Leyden
2/5
Das thailändische Militär feuert mit Artillerie auf Kambodscha.
Foto: Wason Wanchakorn
3/5
Trauernde versammeln sich in Sydney in einer Synagoge zur Beerdigung von Rabbi Eli Schlanger.
Foto: Mark Baker
4/5
Kürbisse liegen auf einem überschwemmten Feld bei Kent, Washington.
Foto: Erika Schultz
5/5