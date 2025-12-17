DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251217-930-433449/41 / 5Der Center der New York Knicks, Karl-Anthony Towns (M), feiert mit seinen Mannschaftskameraden.Foto: Ian Maule1/5Der Center der New York Knicks, Karl-Anthony Towns (M), feiert mit seinen Mannschaftskameraden.Foto: Ian MauleUS-Präsident Donald Trump während eines Chanukka-Empfangs.Foto: Andrew Leyden2/5Das thailändische Militär feuert mit Artillerie auf Kambodscha.Foto: Wason Wanchakorn3/5Trauernde versammeln sich in Sydney in einer Synagoge zur Beerdigung von Rabbi Eli Schlanger.Foto: Mark Baker4/5Kürbisse liegen auf einem überschwemmten Feld bei Kent, Washington.Foto: Erika Schultz5/5