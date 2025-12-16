DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251216-930-428830/81 / 13Emma Aicher (oben M, Deutschland) jubelt auf dem Podium mit den Teamkollegen.Foto: Giovanni Auletta1/13Emma Aicher (oben M, Deutschland) jubelt auf dem Podium mit den Teamkollegen.Foto: Giovanni AulettaSelenskyj schreitet die königlichen Treppen hochFoto: Robin van Lonkhuijsen2/13Friedrich Merz und Thorsten Frei mit einem Blick auf die UhrFoto: Kay Nietfeld3/13Licht und SchattenspieleFoto: Kay Nietfeld4/13Bundesminister der Verteidigung bekommt einen neuen HubschrauberFoto: Christoph Soeder5/13Kecke Ohren: Willi WackelöhrchenFoto: Bernd von Jutrczenka6/13Roter Teppich für den BundeskanzlerFoto: Boris Roessler7/13Ein Rettungsfahrzeug steht vor einem Cable Car in San Francisco.Foto: Uncredited8/13Menschen beobachten das Anzünden der weltgrößten Menora auf der Fifth Avenue.Foto: Yuki Iwamura9/13Medienvertreter versammeln sich vor dem Walk of Fame-Stern für Rob Reiner.Foto: Damian Dovarganes10/13Quarterback Aaron Rodgers kommt in Pittsburgh auf das Spielfeld.Foto: Justin Berl11/13Ein Gebäude ist durch eine russische Bombe zerstört.Foto: Tommaso Fumagalli12/13In Snohomish, im Bundesstaat Washington, steht eine Straße unter Wasser.Foto: Kevin Clark13/13