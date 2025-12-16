DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251216-930-428830/71 / 12Selenskyj schreitet die königlichen Treppen hochFoto: Robin van Lonkhuijsen1/12Selenskyj schreitet die königlichen Treppen hochFoto: Robin van LonkhuijsenFriedrich Merz und Thorsten Frei mit einem Blick auf die UhrFoto: Kay Nietfeld2/12Licht und SchattenspieleFoto: Kay Nietfeld3/12Bundesminister der Verteidigung bekommt einen neuen HubschrauberFoto: Christoph Soeder4/12Kecke Ohren: Willi WackelöhrchenFoto: Bernd von Jutrczenka5/12Roter Teppich für den BundeskanzlerFoto: Boris Roessler6/12Ein Rettungsfahrzeug steht vor einem Cable Car in San Francisco.Foto: Uncredited7/12Menschen beobachten das Anzünden der weltgrößten Menora auf der Fifth Avenue.Foto: Yuki Iwamura8/12Medienvertreter versammeln sich vor dem Walk of Fame-Stern für Rob Reiner.Foto: Damian Dovarganes9/12Quarterback Aaron Rodgers kommt in Pittsburgh auf das Spielfeld.Foto: Justin Berl10/12Ein Gebäude ist durch eine russische Bombe zerstört.Foto: Tommaso Fumagalli11/12In Snohomish, im Bundesstaat Washington, steht eine Straße unter Wasser.Foto: Kevin Clark12/12