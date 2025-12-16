Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251216-930-428830/6

Friedrich Merz und Thorsten Frei mit einem Blick auf die Uhr
Foto: Kay Nietfeld
Sitzungen und Statements der Bundestagsfraktionen
Licht und Schattenspiele
Foto: Kay Nietfeld
2/11
Bundesminister der Verteidigung bekommt einen neuen Hubschrauber
Foto: Christoph Soeder
3/11
Kecke Ohren: Willi Wackelöhrchen
Foto: Bernd von Jutrczenka
4/11
Roter Teppich für den Bundeskanzler
Foto: Boris Roessler
5/11
Ein Rettungsfahrzeug steht vor einem Cable Car in San Francisco.
Foto: Uncredited
6/11
Menschen beobachten das Anzünden der weltgrößten Menora auf der Fifth Avenue.
Foto: Yuki Iwamura
7/11
Medienvertreter versammeln sich vor dem Walk of Fame-Stern für Rob Reiner.
Foto: Damian Dovarganes
8/11
Quarterback Aaron Rodgers kommt in Pittsburgh auf das Spielfeld.
Foto: Justin Berl
9/11
Ein Gebäude ist durch eine russische Bombe zerstört.
Foto: Tommaso Fumagalli
10/11
In Snohomish, im Bundesstaat Washington, steht eine Straße unter Wasser.
Foto: Kevin Clark
11/11