Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251216-930-428830/5

1 / 10
Licht und Schattenspiele
Foto: Kay Nietfeld
1/10
Sitzungen und Statements der Bundestagsfraktionen
Licht und Schattenspiele
Foto: Kay Nietfeld
Bundesminister der Verteidigung bekommt einen neuen Hubschrauber
Foto: Christoph Soeder
2/10
Kecke Ohren: Willi Wackelöhrchen
Foto: Bernd von Jutrczenka
3/10
Roter Teppich für den Bundeskanzler
Foto: Boris Roessler
4/10
Ein Rettungsfahrzeug steht vor einem Cable Car in San Francisco.
Foto: Uncredited
5/10
Menschen beobachten das Anzünden der weltgrößten Menora auf der Fifth Avenue.
Foto: Yuki Iwamura
6/10
Medienvertreter versammeln sich vor dem Walk of Fame-Stern für Rob Reiner.
Foto: Damian Dovarganes
7/10
Quarterback Aaron Rodgers kommt in Pittsburgh auf das Spielfeld.
Foto: Justin Berl
8/10
Ein Gebäude ist durch eine russische Bombe zerstört.
Foto: Tommaso Fumagalli
9/10
In Snohomish, im Bundesstaat Washington, steht eine Straße unter Wasser.
Foto: Kevin Clark
10/10