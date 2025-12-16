Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251216-930-428830/3

1 / 8
Kecke Ohren: Willi Wackelöhrchen
Foto: Bernd von Jutrczenka
1/8
Junger Hippo-Bulle im Zoo Berlin - Willi Wackelöhrchen
Kecke Ohren: Willi Wackelöhrchen
Foto: Bernd von Jutrczenka
Roter Teppich für den Bundeskanzler
Foto: Boris Roessler
2/8
Ein Rettungsfahrzeug steht vor einem Cable Car in San Francisco.
Foto: Uncredited
3/8
Menschen beobachten das Anzünden der weltgrößten Menora auf der Fifth Avenue.
Foto: Yuki Iwamura
4/8
Medienvertreter versammeln sich vor dem Walk of Fame-Stern für Rob Reiner.
Foto: Damian Dovarganes
5/8
Quarterback Aaron Rodgers kommt in Pittsburgh auf das Spielfeld.
Foto: Justin Berl
6/8
Ein Gebäude ist durch eine russische Bombe zerstört.
Foto: Tommaso Fumagalli
7/8
In Snohomish, im Bundesstaat Washington, steht eine Straße unter Wasser.
Foto: Kevin Clark
8/8