Bilder des Tages

Roter Teppich für den Bundeskanzler
Foto: Boris Roessler
Friedrich Merz besucht Hessen
Ein Rettungsfahrzeug steht vor einem Cable Car in San Francisco.
Foto: Uncredited
Menschen beobachten das Anzünden der weltgrößten Menora auf der Fifth Avenue.
Foto: Yuki Iwamura
Medienvertreter versammeln sich vor dem Walk of Fame-Stern für Rob Reiner.
Foto: Damian Dovarganes
Quarterback Aaron Rodgers kommt in Pittsburgh auf das Spielfeld.
Foto: Justin Berl
Ein Gebäude ist durch eine russische Bombe zerstört.
Foto: Tommaso Fumagalli
In Snohomish, im Bundesstaat Washington, steht eine Straße unter Wasser.
Foto: Kevin Clark
