DPA Bilder des Tages

Ein Rettungsfahrzeug steht vor einem Cable Car in San Francisco.
Foto: Uncredited

Menschen beobachten das Anzünden der weltgrößten Menora auf der Fifth Avenue.
Foto: Yuki Iwamura

Medienvertreter versammeln sich vor dem Walk of Fame-Stern für Rob Reiner.
Foto: Damian Dovarganes

Quarterback Aaron Rodgers kommt in Pittsburgh auf das Spielfeld.
Foto: Justin Berl

Ein Gebäude ist durch eine russische Bombe zerstört.
Foto: Tommaso Fumagalli

In Snohomish, im Bundesstaat Washington, steht eine Straße unter Wasser.
Foto: Kevin Clark