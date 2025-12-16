Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Ein Rettungsfahrzeug steht vor einem Cable Car in San Francisco.
Foto: Uncredited
Cable Car in San Francisco abrupt gestoppt - 15 Verletzte
Foto: Uncredited
Menschen beobachten das Anzünden der weltgrößten Menora auf der Fifth Avenue.
Foto: Yuki Iwamura
Medienvertreter versammeln sich vor dem Walk of Fame-Stern für Rob Reiner.
Foto: Damian Dovarganes
Quarterback Aaron Rodgers kommt in Pittsburgh auf das Spielfeld.
Foto: Justin Berl
Ein Gebäude ist durch eine russische Bombe zerstört.
Foto: Tommaso Fumagalli
In Snohomish, im Bundesstaat Washington, steht eine Straße unter Wasser.
Foto: Kevin Clark
