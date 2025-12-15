Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251215-930-424261/5

Papst Leo XIV. (M) verlässt nach einer Audienz mit den Spendern des Weihnachtsbaums und der Weihnachtskrippe, die auf dem Petersplatz aufgestellt wurden, die Halle Paul VI. im Vatikan.
Foto: Alessandra Tarantino
Papst-Audienz im Vatikan
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2.v.r) geht neben Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im Schloss Bellevue in Berlin.
Foto: Michael Kappeler
Religiöse und säkulare Würdenträger nehmen an der Eröffnungszeremonie für ein eines Besucherzentrum an der angeblich ältesten Kirchen der Welt in Akaba teil.
Foto: Raad Adayleh
Während der Feierlichkeiten zum jüdischen Chanukka-Fest in Jerusalem leuchten Menschen mit ihren Smartphones zum Gedenken an die Toten am Bondi Beach in Sydney, Australien.
Foto: Leo Correa
Darts-Fans treffen im Alexandra Palace in London ein, um die Darts-Weltmeisterschaften zu verfolgen.
Foto: Kin Cheung
Die Flaggen von Europa, der Ukraine und Deutschland werden zu der Pressekonferenz von Bundeskanzler Merz (CDU) und Selenskyj, Präsident der Ukraine im Kanzleramt aufgebaut.
Foto: Michael Kappeler
Winterlicher Sonnenaufgang über der Wümme
Foto: Sina Schuldt
Proteste der Landwirte
Foto: Marijan Murat
Menschen versammelt sich einen Tag nach einer Schießerei am Bondi Beach in Sydney um ein Blumendenkmal.
Foto: Mark Baker
Menschen warten vor dem West Kowloon Magistrates' Courts auf die Urteilsverkündung gegen den Hongkonger Aktivisten und Verleger Jimmy Lai.
Foto: Chan Long Hei
Seattle Seahawks Linebacker Derick Hall reagiert nach einem NFL-Footballspiel gegen die Indianapolis Colts.
Foto: Lindsey Wasson
Anhänger von Jose Antonio Kast feiern nach Schließung der Wahllokale.
Foto: Esteban Felix
Der Präsidentschaftskandidat Jose Antonio Kast und seine Frau Maria Pia Adriasola winken ihren Anhängern zu.
Foto: Matias Delacroix
