Bilder des Tages

Papst Leo XIV. (M) verlässt nach einer Audienz mit den Spendern des Weihnachtsbaums und der Weihnachtskrippe, die auf dem Petersplatz aufgestellt wurden, die Halle Paul VI. im Vatikan.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2.v.r) geht neben Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im Schloss Bellevue in Berlin.

Religiöse und säkulare Würdenträger nehmen an der Eröffnungszeremonie für ein eines Besucherzentrum an der angeblich ältesten Kirchen der Welt in Akaba teil.

Während der Feierlichkeiten zum jüdischen Chanukka-Fest in Jerusalem leuchten Menschen mit ihren Smartphones zum Gedenken an die Toten am Bondi Beach in Sydney, Australien.

Darts-Fans treffen im Alexandra Palace in London ein, um die Darts-Weltmeisterschaften zu verfolgen.

Die Flaggen von Europa, der Ukraine und Deutschland werden zu der Pressekonferenz von Bundeskanzler Merz (CDU) und Selenskyj, Präsident der Ukraine im Kanzleramt aufgebaut.

Winterlicher Sonnenaufgang über der Wümme

Proteste der Landwirte

Menschen versammelt sich einen Tag nach einer Schießerei am Bondi Beach in Sydney um ein Blumendenkmal.

Menschen warten vor dem West Kowloon Magistrates' Courts auf die Urteilsverkündung gegen den Hongkonger Aktivisten und Verleger Jimmy Lai.

Seattle Seahawks Linebacker Derick Hall reagiert nach einem NFL-Footballspiel gegen die Indianapolis Colts.

Anhänger von Jose Antonio Kast feiern nach Schließung der Wahllokale.

Der Präsidentschaftskandidat Jose Antonio Kast und seine Frau Maria Pia Adriasola winken ihren Anhängern zu.