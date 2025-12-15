Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251215-930-424261/4

1 / 7
Winterlicher Sonnenaufgang über der Wümme
Foto: Sina Schuldt
1/7
Wetter im Bremer Blockland
Winterlicher Sonnenaufgang über der Wümme
Foto: Sina Schuldt
Proteste der Landwirte
Foto: Marijan Murat
2/7
Menschen versammelt sich einen Tag nach einer Schießerei am Bondi Beach in Sydney um ein Blumendenkmal.
Foto: Mark Baker
3/7
Menschen warten vor dem West Kowloon Magistrates' Courts auf die Urteilsverkündung gegen den Hongkonger Aktivisten und Verleger Jimmy Lai.
Foto: Chan Long Hei
4/7
Seattle Seahawks Linebacker Derick Hall reagiert nach einem NFL-Footballspiel gegen die Indianapolis Colts.
Foto: Lindsey Wasson
5/7
Anhänger von Jose Antonio Kast feiern nach Schließung der Wahllokale.
Foto: Esteban Felix
6/7
Der Präsidentschaftskandidat Jose Antonio Kast und seine Frau Maria Pia Adriasola winken ihren Anhängern zu.
Foto: Matias Delacroix
7/7