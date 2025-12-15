DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251215-930-424261/21 / 5Menschen versammelt sich einen Tag nach einer Schießerei am Bondi Beach in Sydney um ein Blumendenkmal.Foto: Mark Baker1/5Menschen versammelt sich einen Tag nach einer Schießerei am Bondi Beach in Sydney um ein Blumendenkmal.Foto: Mark BakerMenschen warten vor dem West Kowloon Magistrates' Courts auf die Urteilsverkündung gegen den Hongkonger Aktivisten und Verleger Jimmy Lai.Foto: Chan Long Hei2/5Seattle Seahawks Linebacker Derick Hall reagiert nach einem NFL-Footballspiel gegen die Indianapolis Colts.Foto: Lindsey Wasson3/5Anhänger von Jose Antonio Kast feiern nach Schließung der Wahllokale.Foto: Esteban Felix4/5Der Präsidentschaftskandidat Jose Antonio Kast und seine Frau Maria Pia Adriasola winken ihren Anhängern zu.Foto: Matias Delacroix5/5