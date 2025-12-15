Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251215-930-424261/2

Menschen versammelt sich einen Tag nach einer Schießerei am Bondi Beach in Sydney um ein Blumendenkmal.
Foto: Mark Baker
Nach Angriff am Bondi Beach
Menschen versammelt sich einen Tag nach einer Schießerei am Bondi Beach in Sydney um ein Blumendenkmal.
Foto: Mark Baker
Menschen warten vor dem West Kowloon Magistrates' Courts auf die Urteilsverkündung gegen den Hongkonger Aktivisten und Verleger Jimmy Lai.
Foto: Chan Long Hei
Seattle Seahawks Linebacker Derick Hall reagiert nach einem NFL-Footballspiel gegen die Indianapolis Colts.
Foto: Lindsey Wasson
Anhänger von Jose Antonio Kast feiern nach Schließung der Wahllokale.
Foto: Esteban Felix
Der Präsidentschaftskandidat Jose Antonio Kast und seine Frau Maria Pia Adriasola winken ihren Anhängern zu.
Foto: Matias Delacroix
