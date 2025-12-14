DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251214-930-420457/41 / 12Weihnachtlich beleuchtete und geschmückte Traktoren und Lkw sind bei der Lichterfahrt der Oderlandbauern in Brandenburg unterwegs.Foto: Patrick Pleul1/12Weihnachtlich beleuchtete und geschmückte Traktoren und Lkw sind bei der Lichterfahrt der Oderlandbauern in Brandenburg unterwegs.Foto: Patrick PleulMenschen tummeln sich auf der Eisbahn in der Zeche Zollverein in Essen.Foto: Henning Kaiser2/12Arbeiter der Antikenverwaltung feiern, nachdem sie eine riesige Alabasterstatue für den Pharao Amenhotep III. in Luxor enthüllt haben.Foto: Amr Nabil3/12Die Polizei sperrt einen Bereich am Bondi Beach in Sydney ab. Zwei Männer hatten das Feuer eröffnet, es gibt viele Tote und Verletzte.Foto: Mark Baker4/12Altenheimbewohnerinnen und Freiwillige tanzen im Club »Le Missyl«. Im französischen Pontivy haben Bewohnerinnen und Bewohner von vier Altenzentren im Club gefeiert.Foto: Rachel Sommer5/12Das Spiel von Hannover 96 gegen den VfL Bochum ist wegen Rauch im Stadion unterbrochen.Foto: Swen Pförtner6/12Einsatzkräfte versammeln sich an auf der Waterman Street an der Brown University zu Ermittlungen, nachdem dort Schüsse gefallen waren.Foto: Mark Stockwell7/12Gabriel Clemens feiert seinen Sieg gegen Alex Spellman bei der Darts-WM in London.Foto: John Walton8/12Menschen nehmen an der FelizCidade Weihnachtsparade in Sao Paulo teil.Foto: Allison Sales9/12US-Präsident Donald Trump führt den Münzwurf vor dem Beginn des 126. Army-Navy NCAA College-Footballspiels im M&T Bank Stadium in Baltimore durch.Foto: Julia Demaree Nikhinson10/12Die Maske der Figur »Muuhnika« liegt im Finale der Prosieben-Show »The Masked Singer« auf der Bühne.Foto: Rolf Vennenbernd11/12Ayen Deng Duot (r) und ihre Familie befestigen ihre Insel mit Pflanzen und Schlamm aus dem Sumpf, um zu verhindern, dass ihr Haus am Nil überflutet wird.Foto: Florence Miettaux12/12