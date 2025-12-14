Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251214-930-420457/4

1 / 12
Weihnachtlich beleuchtete und geschmückte Traktoren und Lkw sind bei der Lichterfahrt der Oderlandbauern in Brandenburg unterwegs.
Foto: Patrick Pleul
1/12
Advents-Korsos rollt durch Brandenburg
Weihnachtlich beleuchtete und geschmückte Traktoren und Lkw sind bei der Lichterfahrt der Oderlandbauern in Brandenburg unterwegs.
Foto: Patrick Pleul
Menschen tummeln sich auf der Eisbahn in der Zeche Zollverein in Essen.
Foto: Henning Kaiser
2/12
Arbeiter der Antikenverwaltung feiern, nachdem sie eine riesige Alabasterstatue für den Pharao Amenhotep III. in Luxor enthüllt haben.
Foto: Amr Nabil
3/12
Die Polizei sperrt einen Bereich am Bondi Beach in Sydney ab. Zwei Männer hatten das Feuer eröffnet, es gibt viele Tote und Verletzte.
Foto: Mark Baker
4/12
Altenheimbewohnerinnen und Freiwillige tanzen im Club »Le Missyl«. Im französischen Pontivy haben Bewohnerinnen und Bewohner von vier Altenzentren im Club gefeiert.
Foto: Rachel Sommer
5/12
Das Spiel von Hannover 96 gegen den VfL Bochum ist wegen Rauch im Stadion unterbrochen.
Foto: Swen Pförtner
6/12
Einsatzkräfte versammeln sich an auf der Waterman Street an der Brown University zu Ermittlungen, nachdem dort Schüsse gefallen waren.
Foto: Mark Stockwell
7/12
Gabriel Clemens feiert seinen Sieg gegen Alex Spellman bei der Darts-WM in London.
Foto: John Walton
8/12
Menschen nehmen an der FelizCidade Weihnachtsparade in Sao Paulo teil.
Foto: Allison Sales
9/12
US-Präsident Donald Trump führt den Münzwurf vor dem Beginn des 126. Army-Navy NCAA College-Footballspiels im M&T Bank Stadium in Baltimore durch.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
10/12
Die Maske der Figur »Muuhnika« liegt im Finale der Prosieben-Show »The Masked Singer« auf der Bühne.
Foto: Rolf Vennenbernd
11/12
Ayen Deng Duot (r) und ihre Familie befestigen ihre Insel mit Pflanzen und Schlamm aus dem Sumpf, um zu verhindern, dass ihr Haus am Nil überflutet wird.
Foto: Florence Miettaux
12/12