DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251214-930-420457/21 / 11Arbeiter der Antikenverwaltung feiern, nachdem sie eine riesige Alabasterstatue für den Pharao Amenhotep III. in Luxor enthüllt haben.Foto: Amr Nabil1/11Arbeiter der Antikenverwaltung feiern, nachdem sie eine riesige Alabasterstatue für den Pharao Amenhotep III. in Luxor enthüllt haben.Foto: Amr NabilDie Polizei sperrt einen Bereich am Bondi Beach in Sydney ab. Zwei Männer hatten das Feuer eröffnet, es gibt viele Tote und Verletzte.Foto: Mark Baker2/11Günter Sautter (l), Außen- und Sicherheitspolitischer Berater von Kanzler Merz, begrüßt einen ukrainischen Gast vor den Ukraine-Beratungen im Kanzleramt.Foto: Michael Kappeler3/11Altenheimbewohnerinnen und Freiwillige tanzen im Club »Le Missyl«. Im französischen Pontivy haben Bewohnerinnen und Bewohner von vier Altenzentren im Club gefeiert.Foto: Rachel Sommer4/11Das Spiel von Hannover 96 gegen den VfL Bochum ist wegen Rauch im Stadion unterbrochen.Foto: Swen Pförtner5/11Einsatzkräfte versammeln sich an auf der Waterman Street an der Brown University zu Ermittlungen, nachdem dort Schüsse gefallen waren.Foto: Mark Stockwell6/11Gabriel Clemens feiert seinen Sieg gegen Alex Spellman bei der Darts-WM in London.Foto: John Walton7/11Menschen nehmen an der FelizCidade Weihnachtsparade in Sao Paulo teil.Foto: Allison Sales8/11US-Präsident Donald Trump führt den Münzwurf vor dem Beginn des 126. Army-Navy NCAA College-Footballspiels im M&T Bank Stadium in Baltimore durch.Foto: Julia Demaree Nikhinson9/11Die Maske der Figur »Muuhnika« liegt im Finale der Prosieben-Show »The Masked Singer« auf der Bühne.Foto: Rolf Vennenbernd10/11Ayen Deng Duot (r) und ihre Familie befestigen ihre Insel mit Pflanzen und Schlamm aus dem Sumpf, um zu verhindern, dass ihr Haus am Nil überflutet wird.Foto: Florence Miettaux11/11