DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Enthüllung von Statuen in Luxor
Arbeiter der Antikenverwaltung feiern, nachdem sie eine riesige Alabasterstatue für den Pharao Amenhotep III. in Luxor enthüllt haben.
Foto: Amr Nabil
Die Polizei sperrt einen Bereich am Bondi Beach in Sydney ab. Zwei Männer hatten das Feuer eröffnet, es gibt viele Tote und Verletzte.
Foto: Mark Baker
Günter Sautter (l), Außen- und Sicherheitspolitischer Berater von Kanzler Merz, begrüßt einen ukrainischen Gast vor den Ukraine-Beratungen im Kanzleramt.
Foto: Michael Kappeler
Altenheimbewohnerinnen und Freiwillige tanzen im Club »Le Missyl«. Im französischen Pontivy haben Bewohnerinnen und Bewohner von vier Altenzentren im Club gefeiert.
Foto: Rachel Sommer
Das Spiel von Hannover 96 gegen den VfL Bochum ist wegen Rauch im Stadion unterbrochen.
Foto: Swen Pförtner
Einsatzkräfte versammeln sich an auf der Waterman Street an der Brown University zu Ermittlungen, nachdem dort Schüsse gefallen waren.
Foto: Mark Stockwell
Gabriel Clemens feiert seinen Sieg gegen Alex Spellman bei der Darts-WM in London.
Foto: John Walton
Menschen nehmen an der FelizCidade Weihnachtsparade in Sao Paulo teil.
Foto: Allison Sales
US-Präsident Donald Trump führt den Münzwurf vor dem Beginn des 126. Army-Navy NCAA College-Footballspiels im M&T Bank Stadium in Baltimore durch.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Die Maske der Figur »Muuhnika« liegt im Finale der Prosieben-Show »The Masked Singer« auf der Bühne.
Foto: Rolf Vennenbernd
Ayen Deng Duot (r) und ihre Familie befestigen ihre Insel mit Pflanzen und Schlamm aus dem Sumpf, um zu verhindern, dass ihr Haus am Nil überflutet wird.
Foto: Florence Miettaux
