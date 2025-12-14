DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251214-930-420457/11 / 7Das Spiel von Hannover 96 gegen den VfL Bochum ist wegen Rauch im Stadion unterbrochen.Foto: Swen Pförtner1/7Das Spiel von Hannover 96 gegen den VfL Bochum ist wegen Rauch im Stadion unterbrochen.Foto: Swen PförtnerEinsatzkräfte versammeln sich an auf der Waterman Street an der Brown University zu Ermittlungen, nachdem dort Schüsse gefallen waren.Foto: Mark Stockwell2/7Gabriel Clemens feiert seinen Sieg gegen Alex Spellman bei der Darts-WM in London.Foto: John Walton3/7Menschen nehmen an der FelizCidade Weihnachtsparade in Sao Paulo teil.Foto: Allison Sales4/7US-Präsident Donald Trump führt den Münzwurf vor dem Beginn des 126. Army-Navy NCAA College-Footballspiels im M&T Bank Stadium in Baltimore durch.Foto: Julia Demaree Nikhinson5/7Die Maske der Figur »Muuhnika« liegt im Finale der Prosieben-Show »The Masked Singer« auf der Bühne.Foto: Rolf Vennenbernd6/7Ayen Deng Duot (r) und ihre Familie befestigen ihre Insel mit Pflanzen und Schlamm aus dem Sumpf, um zu verhindern, dass ihr Haus am Nil überflutet wird.Foto: Florence Miettaux7/7