Das Spiel von Hannover 96 gegen den VfL Bochum ist wegen Rauch im Stadion unterbrochen.
Foto: Swen Pförtner
Hannover 96 - VfL Bochum
Einsatzkräfte versammeln sich an auf der Waterman Street an der Brown University zu Ermittlungen, nachdem dort Schüsse gefallen waren.
Foto: Mark Stockwell
Gabriel Clemens feiert seinen Sieg gegen Alex Spellman bei der Darts-WM in London.
Foto: John Walton
Menschen nehmen an der FelizCidade Weihnachtsparade in Sao Paulo teil.
Foto: Allison Sales
US-Präsident Donald Trump führt den Münzwurf vor dem Beginn des 126. Army-Navy NCAA College-Footballspiels im M&T Bank Stadium in Baltimore durch.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Die Maske der Figur »Muuhnika« liegt im Finale der Prosieben-Show »The Masked Singer« auf der Bühne.
Foto: Rolf Vennenbernd
Ayen Deng Duot (r) und ihre Familie befestigen ihre Insel mit Pflanzen und Schlamm aus dem Sumpf, um zu verhindern, dass ihr Haus am Nil überflutet wird.
Foto: Florence Miettaux
