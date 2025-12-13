Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Menschen haben Spaß im Schnee in einem Park in Peking.
Foto: Chen Yehua
Schnee in Peking
Foto: Chen Yehua
Beim Halbmarathon in Gizeh geht es vorbei an den Pyramiden.
Foto: Ahmed Gomaa
Alles weiß und blau. Fans vom 1. FC Magdeburg feuern ihr Team mit Fahnen beim Spiel gegen Holstein Kiel an.
Foto: Andreas Gora
Der Palästinenser Mohammed al-Jabri, 58, wärmt sich neben einem Feuer, während er auf den Trümmern eines Gebäudes sitzt, das während der israelischen Luft- und Bodenoperationen im Viertel Sheikh Radwan zerstört wurden.
Foto: Abdel Kareem Hana
Der kürzlich von den USA vor der Küste Venezuelas beschlagnahmte Rohöltanker »Skipper«, gesehen, als das Schiff in südwestlicher Richtung fährt und sich etwa 33 Kilometer nördlich von Guadeloupe in der südlichen Karibik befindet.
Foto: Uncredited
US-Präsident Donald Trump nimmt im Oval Office des Weißen Hauses in Washington an einer Zeremonie zur Unterzeichnung eines Gesetzentwurfs mit Mitgliedern des olympischen US-Eishockeyteams der Männer von 1980 teil und trägt einen Cowboyhut.
Foto: Jacquelyn Martin
Die von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt nach Angaben von KCNA den Machthaber von Nordkorea, Kim Jong Un, bei einer Willkommenszeremonie für das 528. Pionierregiment der Koreanischen Volksarmee, das nach der Erfüllung seines Auftrags im westlichen russischen Gebiet Kursk in die Heimat zurückgekehrt ist. Unabhängige Journalisten hatten keinen Zugang zu dem Ereignis, das auf diesem von der nordkoreanischen Regierung verbreiteten Bild zu sehen ist.
Foto: Uncredited
