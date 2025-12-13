Die von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt nach Angaben von KCNA den Machthaber von Nordkorea, Kim Jong Un, bei einer Willkommenszeremonie für das 528. Pionierregiment der Koreanischen Volksarmee, das nach der Erfüllung seines Auftrags im westlichen russischen Gebiet Kursk in die Heimat zurückgekehrt ist. Unabhängige Journalisten hatten keinen Zugang zu dem Ereignis, das auf diesem von der nordkoreanischen Regierung verbreiteten Bild zu sehen ist.

