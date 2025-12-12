Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251212-930-413410/4

1 / 11
Eine Archäologin reinigt in der Türkei ein Fresko in einem Grab aus dem 3. Jahrhundert. Eine seltene, frühchristliche Darstellung von Jesus wurde in dem Grab entdeckt
Foto: Khalil Hamra
1/11
Türkei Grabmal Fresko
Eine Archäologin reinigt in der Türkei ein Fresko in einem Grab aus dem 3. Jahrhundert. Eine seltene, frühchristliche Darstellung von Jesus wurde in dem Grab entdeckt
Foto: Khalil Hamra
Streik in Italien: Auch in Rom wird gegen die Haushaltspläne der Meloni-Regierung demonstriert.
Foto: Marco Di Gianvito
2/11
Yehuda Teichtal (l), orthodoxer Rabbiner, und Rabbi Shmuel Segal tanzen bei der Einweihung des Chanukka-Leuchters am Brandenburger Tor in Berlin.
Foto: Kay Nietfeld
3/11
Besucher des CSU-Parteitags in München stehen vor dem Podium.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
4/11
Lindsey Vonn (USA) feiert ihren Sieg beim Ski Alpin Weltcup in St. Moritz.
Foto: Luciano Bisi
5/11
Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten in Kent.
Foto: Nick Wagner
6/11
Palästinenser gehen bei stürmischem Wetter durch die Trümmer in Gaza.
Foto: Jehad Alshrafi
7/11
Besucher gehen über den Lamberti-Markt in der Innenstadt von Oldenburg.
Foto: Hauke-Christian Dittrich
8/11
Fans in Kostümen posieren für Fotos am ersten Tag der Paddy Power World Darts Championship im Alexandra Palace in London.
Foto: Adam Davy
9/11
Vogelschwärme fliegen vor dem vom Sonnenaufgang gefärbten Morgenhimmel in der Leinemasch in der Region Hannover.
Foto: Julian Stratenschulte
10/11
Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten im US-Bundesstaat Washington.
Foto: Nick Wagner
11/11