Eine Archäologin reinigt in der Türkei ein Fresko in einem Grab aus dem 3. Jahrhundert. Eine seltene, frühchristliche Darstellung von Jesus wurde in dem Grab entdecktFoto: Khalil Hamra1/11Eine Archäologin reinigt in der Türkei ein Fresko in einem Grab aus dem 3. Jahrhundert. Eine seltene, frühchristliche Darstellung von Jesus wurde in dem Grab entdecktFoto: Khalil HamraStreik in Italien: Auch in Rom wird gegen die Haushaltspläne der Meloni-Regierung demonstriert.Foto: Marco Di Gianvito2/11Yehuda Teichtal (l), orthodoxer Rabbiner, und Rabbi Shmuel Segal tanzen bei der Einweihung des Chanukka-Leuchters am Brandenburger Tor in Berlin.Foto: Kay Nietfeld3/11Besucher des CSU-Parteitags in München stehen vor dem Podium.Foto: Karl-Josef Hildenbrand4/11Lindsey Vonn (USA) feiert ihren Sieg beim Ski Alpin Weltcup in St. Moritz.Foto: Luciano Bisi5/11Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten in Kent.Foto: Nick Wagner6/11Palästinenser gehen bei stürmischem Wetter durch die Trümmer in Gaza.Foto: Jehad Alshrafi7/11Besucher gehen über den Lamberti-Markt in der Innenstadt von Oldenburg.Foto: Hauke-Christian Dittrich8/11Fans in Kostümen posieren für Fotos am ersten Tag der Paddy Power World Darts Championship im Alexandra Palace in London.Foto: Adam Davy9/11Vogelschwärme fliegen vor dem vom Sonnenaufgang gefärbten Morgenhimmel in der Leinemasch in der Region Hannover.Foto: Julian Stratenschulte10/11Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten im US-Bundesstaat Washington.Foto: Nick Wagner11/11