Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251212-930-413410/2

1 / 6
Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten in Kent.
Foto: Nick Wagner
1/6
Überschwemmungen im US-Staat Washington
Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten in Kent.
Foto: Nick Wagner
Palästinenser gehen bei stürmischem Wetter durch die Trümmer in Gaza.
Foto: Jehad Alshrafi
2/6
Besucher gehen über den Lamberti-Markt in der Innenstadt von Oldenburg.
Foto: Hauke-Christian Dittrich
3/6
Fans in Kostümen posieren für Fotos am ersten Tag der Paddy Power World Darts Championship im Alexandra Palace in London.
Foto: Adam Davy
4/6
Vogelschwärme fliegen vor dem vom Sonnenaufgang gefärbten Morgenhimmel in der Leinemasch in der Region Hannover.
Foto: Julian Stratenschulte
5/6
Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten im US-Bundesstaat Washington.
Foto: Nick Wagner
6/6