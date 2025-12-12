DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251212-930-413410/21 / 6Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten in Kent.Foto: Nick Wagner1/6Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten in Kent.Foto: Nick WagnerPalästinenser gehen bei stürmischem Wetter durch die Trümmer in Gaza.Foto: Jehad Alshrafi2/6Besucher gehen über den Lamberti-Markt in der Innenstadt von Oldenburg.Foto: Hauke-Christian Dittrich3/6Fans in Kostümen posieren für Fotos am ersten Tag der Paddy Power World Darts Championship im Alexandra Palace in London.Foto: Adam Davy4/6Vogelschwärme fliegen vor dem vom Sonnenaufgang gefärbten Morgenhimmel in der Leinemasch in der Region Hannover.Foto: Julian Stratenschulte5/6Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten im US-Bundesstaat Washington.Foto: Nick Wagner6/6