DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251212-930-413410/11 / 4Palästinenser gehen bei stürmischem Wetter durch die Trümmer in Gaza.Foto: Jehad Alshrafi1/4Palästinenser gehen bei stürmischem Wetter durch die Trümmer in Gaza.Foto: Jehad AlshrafiBesucher gehen über den Lamberti-Markt in der Innenstadt von Oldenburg.Foto: Hauke-Christian Dittrich2/4Fans in Kostümen posieren für Fotos am ersten Tag der Paddy Power World Darts Championship im Alexandra Palace in London.Foto: Adam Davy3/4Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten im US-Bundesstaat Washington.Foto: Nick Wagner4/4