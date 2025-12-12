Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Palästinenser gehen bei stürmischem Wetter durch die Trümmer in Gaza.
Foto: Jehad Alshrafi
Nahostkonflikt - Gaza
Besucher gehen über den Lamberti-Markt in der Innenstadt von Oldenburg.
Foto: Hauke-Christian Dittrich
Fans in Kostümen posieren für Fotos am ersten Tag der Paddy Power World Darts Championship im Alexandra Palace in London.
Foto: Adam Davy
Ein Fahrzeug fährt durch die Fluten im US-Bundesstaat Washington.
Foto: Nick Wagner
