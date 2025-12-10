DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251210-930-402834/31 / 10Tochter von Maria Corina Machado nimmt Friedensnobelpreis für ihre Mutter in Oslo entgegenFoto: Ole Berg-Rusten1/10Tochter von Maria Corina Machado nimmt Friedensnobelpreis für ihre Mutter in Oslo entgegenFoto: Ole Berg-RustenReal-Fan trägt Bellingham-Maske vor CL-Duell gegen Man CityFoto: Mike Egerton2/10Fahrradfahrer vor dem Schweriner Schloss bei mildem, grauem Wetter in Norddeutschland.Foto: Jens Büttner3/10Petersplatz: Papst Leo XIV. winkt während wöchentlicher Generalaudienz den Anwesenden.Foto: Andrew Medichini4/10Manila: Demonstranten verbrennen Marcos-Figur am Internationalen Tag der Menschenrechte.Foto: Aaron Favila5/10Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an der Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt teil.Foto: Kay Nietfeld6/10Die Handballerinnen Aimee von Pereira (unten, l-r), Alina Grijseels (Deutschland) und Nina Engel (Deutschland) feiern den Sieg über Brasilien.Foto: Federico Gambarini7/10Ein Bautrupp ist im Bereich einer Weichenstörung in Frankfurt am Main im Einsatz.Foto: Andreas Arnold8/10In einer Langzeitbelichtung fahren Fahrzeuge an einem Paar Cowboystiefel vorbei, die 40 Fuß hoch und 30 Fuß lang sind und für die Feiertage mit Lichtern geschmückt wurden.Foto: Eric Gay9/10Ein Paar küsst sich an seinem einjährigen Hochzeitstag oben auf den Stufen der Jax Brewery im French Quarter von New Orleans.Foto: David Grunfeldv10/10