Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251210-930-402834/3

1 / 10
Tochter von Maria Corina Machado nimmt Friedensnobelpreis für ihre Mutter in Oslo entgegen
Foto: Ole Berg-Rusten
1/10
Friedensnobelpreis 2025
Tochter von Maria Corina Machado nimmt Friedensnobelpreis für ihre Mutter in Oslo entgegen
Foto: Ole Berg-Rusten
Real-Fan trägt Bellingham-Maske vor CL-Duell gegen Man City
Foto: Mike Egerton
2/10
Fahrradfahrer vor dem Schweriner Schloss bei mildem, grauem Wetter in Norddeutschland.
Foto: Jens Büttner
3/10
Petersplatz: Papst Leo XIV. winkt während wöchentlicher Generalaudienz den Anwesenden.
Foto: Andrew Medichini
4/10
Manila: Demonstranten verbrennen Marcos-Figur am Internationalen Tag der Menschenrechte.
Foto: Aaron Favila
5/10
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an der Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt teil.
Foto: Kay Nietfeld
6/10
Die Handballerinnen Aimee von Pereira (unten, l-r), Alina Grijseels (Deutschland) und Nina Engel (Deutschland) feiern den Sieg über Brasilien.
Foto: Federico Gambarini
7/10
Ein Bautrupp ist im Bereich einer Weichenstörung in Frankfurt am Main im Einsatz.
Foto: Andreas Arnold
8/10
In einer Langzeitbelichtung fahren Fahrzeuge an einem Paar Cowboystiefel vorbei, die 40 Fuß hoch und 30 Fuß lang sind und für die Feiertage mit Lichtern geschmückt wurden.
Foto: Eric Gay
9/10
Ein Paar küsst sich an seinem einjährigen Hochzeitstag oben auf den Stufen der Jax Brewery im French Quarter von New Orleans.
Foto: David Grunfeldv
10/10