DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251210-930-402834/21 / 8Fahrradfahrer vor dem Schweriner Schloss bei mildem, grauem Wetter in Norddeutschland.Foto: Jens Büttner1/8Fahrradfahrer vor dem Schweriner Schloss bei mildem, grauem Wetter in Norddeutschland.Foto: Jens BüttnerPetersplatz: Papst Leo XIV. winkt während wöchentlicher Generalaudienz den Anwesenden.Foto: Andrew Medichini2/8Manila: Demonstranten verbrennen Marcos-Figur am Internationalen Tag der Menschenrechte.Foto: Aaron Favila3/8Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an der Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt teil.Foto: Kay Nietfeld4/8Die Handballerinnen Aimee von Pereira (unten, l-r), Alina Grijseels (Deutschland) und Nina Engel (Deutschland) feiern den Sieg über Brasilien.Foto: Federico Gambarini5/8Ein Bautrupp ist im Bereich einer Weichenstörung in Frankfurt am Main im Einsatz.Foto: Andreas Arnold6/8In einer Langzeitbelichtung fahren Fahrzeuge an einem Paar Cowboystiefel vorbei, die 40 Fuß hoch und 30 Fuß lang sind und für die Feiertage mit Lichtern geschmückt wurden.Foto: Eric Gay7/8Ein Paar küsst sich an seinem einjährigen Hochzeitstag oben auf den Stufen der Jax Brewery im French Quarter von New Orleans.Foto: David Grunfeldv8/8