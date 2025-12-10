Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Die Handballerinnen Aimee von Pereira (unten, l-r), Alina Grijseels (Deutschland) und Nina Engel (Deutschland) feiern den Sieg über Brasilien.
Foto: Federico Gambarini
Deutschland - Brasilien
Ein Bautrupp ist im Bereich einer Weichenstörung in Frankfurt am Main im Einsatz.
Foto: Andreas Arnold
In einer Langzeitbelichtung fahren Fahrzeuge an einem Paar Cowboystiefel vorbei, die 40 Fuß hoch und 30 Fuß lang sind und für die Feiertage mit Lichtern geschmückt wurden.
Foto: Eric Gay
Ein Paar küsst sich an seinem einjährigen Hochzeitstag oben auf den Stufen der Jax Brewery im French Quarter von New Orleans.
Foto: David Grunfeldv
