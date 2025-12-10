DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251210-930-402834/11 / 4Die Handballerinnen Aimee von Pereira (unten, l-r), Alina Grijseels (Deutschland) und Nina Engel (Deutschland) feiern den Sieg über Brasilien.Foto: Federico Gambarini1/4Die Handballerinnen Aimee von Pereira (unten, l-r), Alina Grijseels (Deutschland) und Nina Engel (Deutschland) feiern den Sieg über Brasilien.Foto: Federico GambariniEin Bautrupp ist im Bereich einer Weichenstörung in Frankfurt am Main im Einsatz.Foto: Andreas Arnold2/4In einer Langzeitbelichtung fahren Fahrzeuge an einem Paar Cowboystiefel vorbei, die 40 Fuß hoch und 30 Fuß lang sind und für die Feiertage mit Lichtern geschmückt wurden.Foto: Eric Gay3/4Ein Paar küsst sich an seinem einjährigen Hochzeitstag oben auf den Stufen der Jax Brewery im French Quarter von New Orleans.Foto: David Grunfeldv4/4