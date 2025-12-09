In Decken eingewickelte Thailänder, die vor Zusammenstößen zwischen thailändischen und kambodschanischen Soldaten geflohen sind, suchen Schutz in der thailändischen Provinz Buriram.
Foto: Wason Wanichakorn
2/6
Wolodymyr Selenskyj (l-r), Präsident der Ukraine, der britische Premierminister Keir Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz reagieren nach einem Treffen vor der Tür der 10 Downing Street.
Foto: Kin Cheung
3/6
Feuerwerk erhellt den Himmel, während die Menschen den Clock Square in der syischen Stadt Homs anlässlich des ersten Jahrestags des Sturzes des Regimes von Bashar Assad füllen.
Foto: Omar Albam
4/6
Ein thailändischer Einwohner, der vor Zusammenstößen zwischen thailändischen und kambodschanischen Soldaten geflohen ist, benutzt sein Mobiltelefon, während er in der thailändischen Provinz Buriram Schutz sucht.
Foto: Wason Wanichakorn
5/6
Ein Pilger kriecht während der jährlichen Feierlichkeiten zur Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria zur Wallfahrtskirche Lo Vasquez in Valparaiso in Chile.