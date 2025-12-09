Das Sojus MS-27-Raumschiff ist bei der Landung in einem abgelegenen Gebiet in der Nähe der Stadt Zhezkazgan in Kasachstan zu sehen. An Bord sind der NASA-Astronaut Jonny Kim (Expedition 73) und die Roscosmos-Kosmonauten Sergei Ryzhikov und Alexei Zubritsky.

Foto: Bill Ingalls

