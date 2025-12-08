DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251208-930-393238/41 / 10Nachwuchs im Duisburger Zoo: Zwergflusspferd Panya zeigt sich erstmals den Besuchern.Foto: Christoph Reichwein1/10Nachwuchs im Duisburger Zoo: Zwergflusspferd Panya zeigt sich erstmals den Besuchern.Foto: Christoph ReichweinEin Landwirt wirft bei Bauernprotesten in Griechenland Steine auf die Polizei.Foto: Giannis Angelakis2/10Tierisch stark: Ein Elefant beseitigt Trümmer nach schweren Überschwemmungen in der indonesischen Provinz Aceh.Foto: Ahyar Tarmizi3/10Spreewald: Kahle Bäume spiegeln sich auf überschwemmter Winterwiese.Foto: Patrick Pleul4/10Boxberg: Zwischen Kirchturm und Schornstein – Kraftwerk und Kirche prägen das Bild im Landkreis Bautzen.Foto: Robert Michael5/10Patrick Mahomes im Rampenlicht vor dem NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen Houston Texans.Foto: Charlie Riedel6/10Ford-Werk in Köln: Neue Elektroautos stehen abholbereit auf dem Gelände.Foto: Thomas Banneyer7/10Luca de Aliprandini aus Italien tritt während des Weltcup-Riesenslalom-Rennens der Männer in Beaver Creek an.Foto: John Locher8/10New York Knicks Center Ariel Hukporti (r) foult Orlando Magic Forward Franz Wagner unter dem Korb.Foto: John Munson9/10US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump schreiten über den roten Teppich vor den 48. Kennedy Center Honors im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington.Foto: Julia Demaree Nikhinson10/10