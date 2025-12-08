Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Nachwuchs im Duisburger Zoo: Zwergflusspferd Panya zeigt sich erstmals den Besuchern.
Foto: Christoph Reichwein
1/10
Nachwuchs bei den Zwergflusspferden im Duisburger Zoo
Foto: Christoph Reichwein
Ein Landwirt wirft bei Bauernprotesten in Griechenland Steine auf die Polizei.
Foto: Giannis Angelakis
2/10
Tierisch stark: Ein Elefant beseitigt Trümmer nach schweren Überschwemmungen in der indonesischen Provinz Aceh.
Foto: Ahyar Tarmizi
3/10
Spreewald: Kahle Bäume spiegeln sich auf überschwemmter Winterwiese.
Foto: Patrick Pleul
4/10
Boxberg: Zwischen Kirchturm und Schornstein – Kraftwerk und Kirche prägen das Bild im Landkreis Bautzen.
Foto: Robert Michael
5/10
Patrick Mahomes im Rampenlicht vor dem NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen Houston Texans.
Foto: Charlie Riedel
6/10
Ford-Werk in Köln: Neue Elektroautos stehen abholbereit auf dem Gelände.
Foto: Thomas Banneyer
7/10
Luca de Aliprandini aus Italien tritt während des Weltcup-Riesenslalom-Rennens der Männer in Beaver Creek an.
Foto: John Locher
8/10
New York Knicks Center Ariel Hukporti (r) foult Orlando Magic Forward Franz Wagner unter dem Korb.
Foto: John Munson
9/10
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump schreiten über den roten Teppich vor den 48. Kennedy Center Honors im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
10/10