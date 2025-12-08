DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251208-930-393238/31 / 8Vorbereitungen vor der Downing Street 10 in London vor dem Gipfel zum Ukraine-Krieg.Foto: Thomas Krych1/8Vorbereitungen vor der Downing Street 10 in London vor dem Gipfel zum Ukraine-Krieg.Foto: Thomas KrychSpreewald: Kahle Bäume spiegeln sich auf überschwemmter Winterwiese.Foto: Patrick Pleul2/8Boxberg: Zwischen Kirchturm und Schornstein – Kraftwerk und Kirche prägen das Bild im Landkreis Bautzen.Foto: Robert Michael3/8Patrick Mahomes im Rampenlicht vor dem NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen Houston Texans.Foto: Charlie Riedel4/8Ford-Werk in Köln: Neue Elektroautos stehen abholbereit auf dem Gelände.Foto: Thomas Banneyer5/8Luca de Aliprandini aus Italien tritt während des Weltcup-Riesenslalom-Rennens der Männer in Beaver Creek an.Foto: John Locher6/8New York Knicks Center Ariel Hukporti (r) foult Orlando Magic Forward Franz Wagner unter dem Korb.Foto: John Munson7/8US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump schreiten über den roten Teppich vor den 48. Kennedy Center Honors im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington.Foto: Julia Demaree Nikhinson8/8