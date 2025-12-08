Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251208-930-393238/2

1 / 5
Patrick Mahomes im Rampenlicht vor dem NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen Houston Texans.
Foto: Charlie Riedel
Kansas City Chiefs - Houston Texans
Patrick Mahomes im Rampenlicht vor dem NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen Houston Texans.
Foto: Charlie Riedel
Ford-Werk in Köln: Neue Elektroautos stehen abholbereit auf dem Gelände.
Foto: Thomas Banneyer
Luca de Aliprandini aus Italien tritt während des Weltcup-Riesenslalom-Rennens der Männer in Beaver Creek an.
Foto: John Locher
New York Knicks Center Ariel Hukporti (r) foult Orlando Magic Forward Franz Wagner unter dem Korb.
Foto: John Munson
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump schreiten über den roten Teppich vor den 48. Kennedy Center Honors im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
