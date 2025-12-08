DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251208-930-393238/21 / 5Patrick Mahomes im Rampenlicht vor dem NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen Houston Texans.Foto: Charlie Riedel1/5Patrick Mahomes im Rampenlicht vor dem NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen Houston Texans.Foto: Charlie RiedelFord-Werk in Köln: Neue Elektroautos stehen abholbereit auf dem Gelände.Foto: Thomas Banneyer2/5Luca de Aliprandini aus Italien tritt während des Weltcup-Riesenslalom-Rennens der Männer in Beaver Creek an.Foto: John Locher3/5New York Knicks Center Ariel Hukporti (r) foult Orlando Magic Forward Franz Wagner unter dem Korb.Foto: John Munson4/5US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump schreiten über den roten Teppich vor den 48. Kennedy Center Honors im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington.Foto: Julia Demaree Nikhinson5/5