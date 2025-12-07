Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251207-930-390275/5

1 / 11
Yussuf Poulsen schießt HSV zum Derbysieg.
Foto: Marcus Brandt
1/11
Hamburger SV - SV Werder Bremen
Yussuf Poulsen schießt HSV zum Derbysieg.
Foto: Marcus Brandt
Lando Norris ist erstmals Formel-1-Weltmeister.
Foto: David Davies
2/11
Lando Norris ist erstmals Formel-1-Weltmeister.
Foto: David Davies
3/11
Abwehrbereit - die finnische Armee übt an der Nato-Grenze zu Russland.
Foto: Owen Humphreys
4/11
Polizisten suchen in der Innenstadt von Ansbach einen Tatort ab.
Foto: Tizian Gerbing
5/11
Hunde und ihre Besitzer ziehen während der jährlichen Reindog Parade durch die Innenstadt.
Foto: DON CAMPBELL
6/11
Eine Segel-Rennyacht beim Cabbage Tree Island Race.
Foto: Marcin Cholewinski
7/11
Verteidigungsminister Richard Marles (r) und Japans Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi (l) nehmen an einer Ehrengardezeremonie teil.
Foto: David Mareuil
8/11
Polizeibeamte stehen Wache, während einer Wahlkampfveranstaltung.
Foto: Chan Long Hei
9/11
Models präsentieren Kreationen auf einem traditionellen Fischerboot.
Foto: Misper Apawu
10/11
US-Präsident Donald Trump (l) überreicht Sylvester Stallone Kennedy Center Honors-Medaille.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
11/11