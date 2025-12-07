DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251207-930-390275/41 / 10Lando Norris ist erstmals Formel-1-Weltmeister.Foto: David Davies1/10Lando Norris ist erstmals Formel-1-Weltmeister.Foto: David DaviesLando Norris ist erstmals Formel-1-Weltmeister.Foto: David Davies2/10Abwehrbereit - die finnische Armee übt an der Nato-Grenze zu Russland.Foto: Owen Humphreys3/10Polizisten suchen in der Innenstadt von Ansbach einen Tatort ab.Foto: Tizian Gerbing4/10Hunde und ihre Besitzer ziehen während der jährlichen Reindog Parade durch die Innenstadt.Foto: DON CAMPBELL5/10Eine Segel-Rennyacht beim Cabbage Tree Island Race.Foto: Marcin Cholewinski6/10Verteidigungsminister Richard Marles (r) und Japans Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi (l) nehmen an einer Ehrengardezeremonie teil.Foto: David Mareuil7/10Polizeibeamte stehen Wache, während einer Wahlkampfveranstaltung.Foto: Chan Long Hei8/10Models präsentieren Kreationen auf einem traditionellen Fischerboot.Foto: Misper Apawu9/10US-Präsident Donald Trump (l) überreicht Sylvester Stallone Kennedy Center Honors-Medaille.Foto: Julia Demaree Nikhinson10/10