Großübung in Finnland
Abwehrbereit - die finnische Armee übt an der Nato-Grenze zu Russland.
Foto: Owen Humphreys
Polizisten suchen in der Innenstadt von Ansbach einen Tatort ab.
Foto: Tizian Gerbing
Hunde und ihre Besitzer ziehen während der jährlichen Reindog Parade durch die Innenstadt.
Foto: DON CAMPBELL
Eine Segel-Rennyacht beim Cabbage Tree Island Race.
Foto: Marcin Cholewinski
Verteidigungsminister Richard Marles (r) und Japans Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi (l) nehmen an einer Ehrengardezeremonie teil.
Foto: David Mareuil
Polizeibeamte stehen Wache, während einer Wahlkampfveranstaltung.
Foto: Chan Long Hei
Models präsentieren Kreationen auf einem traditionellen Fischerboot.
Foto: Misper Apawu
US-Präsident Donald Trump (l) überreicht Sylvester Stallone Kennedy Center Honors-Medaille.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
