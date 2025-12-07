DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251207-930-390275/21 / 8Abwehrbereit - die finnische Armee übt an der Nato-Grenze zu Russland.Foto: Owen Humphreys1/8Abwehrbereit - die finnische Armee übt an der Nato-Grenze zu Russland.Foto: Owen HumphreysPolizisten suchen in der Innenstadt von Ansbach einen Tatort ab.Foto: Tizian Gerbing2/8Hunde und ihre Besitzer ziehen während der jährlichen Reindog Parade durch die Innenstadt.Foto: DON CAMPBELL3/8Eine Segel-Rennyacht beim Cabbage Tree Island Race.Foto: Marcin Cholewinski4/8Verteidigungsminister Richard Marles (r) und Japans Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi (l) nehmen an einer Ehrengardezeremonie teil.Foto: David Mareuil5/8Polizeibeamte stehen Wache, während einer Wahlkampfveranstaltung.Foto: Chan Long Hei6/8Models präsentieren Kreationen auf einem traditionellen Fischerboot.Foto: Misper Apawu7/8US-Präsident Donald Trump (l) überreicht Sylvester Stallone Kennedy Center Honors-Medaille.Foto: Julia Demaree Nikhinson8/8