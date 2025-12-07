DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251207-930-390275/11 / 7Hunde und ihre Besitzer ziehen während der jährlichen Reindog Parade durch die Innenstadt.Foto: DON CAMPBELL1/7Hunde und ihre Besitzer ziehen während der jährlichen Reindog Parade durch die Innenstadt.Foto: DON CAMPBELLPolizisten suchen in der Innenstadt von Ansbach einen Tatort ab.Foto: Tizian Gerbing2/7Eine Segel-Rennyacht beim Cabbage Tree Island Race.Foto: Marcin Cholewinski3/7Verteidigungsminister Richard Marles (r) und Japans Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi (l) nehmen an einer Ehrengardezeremonie teil.Foto: David Mareuil4/7Polizeibeamte stehen Wache, während einer Wahlkampfveranstaltung.Foto: Chan Long Hei5/7Models präsentieren Kreationen auf einem traditionellen Fischerboot.Foto: Misper Apawu6/7US-Präsident Donald Trump (l) überreicht Sylvester Stallone Kennedy Center Honors-Medaille.Foto: Julia Demaree Nikhinson7/7