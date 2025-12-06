DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251206-930-387108/81 / 12Die Spendensumme der Spenden-Gala »Ein Herz für Kinder« am Ende der Sendung wird präsentiert.Foto: Sebastian Christoph Gollnow1/12Die Spendensumme der Spenden-Gala »Ein Herz für Kinder« am Ende der Sendung wird präsentiert.Foto: Sebastian Christoph GollnowLionel Messi (M) von Inter Miami feiert mit seinen Mannschaftskollegen nach dem Gewinn des MLS-Pokals.Foto: Lynne Sladky2/12Thomas Müller von den Vancouver Whitecaps bedankt sich bei den Fans.Foto: Darryl Dyck3/12Tine surft als Santa auf der Leinewelle.Foto: Sascha Thelen4/12Der Australier Jai Opetaia schlägt hart zu gegen den Deutschen Hüseyin Cinkara.Foto: Zain Mohammed5/12Morgens hat es leicht geregnet am Strand von Borkum.Foto: Lars Penning6/12Eine ukrainische Drohnenoperatorin fliegt eine Vampire-Drohne.Foto: Julia Demaree Nikhinson7/12Fußballfans reagieren auf die Auslosung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft.Foto: Al Diaz8/12Bohrinseln liegen in Alaska vor abendliche Alpenglühen.Foto: Al Grillo9/12Menschen betrachten in Lyon die Basilika Notre-Dame de Fourviere.Foto: Laurent Cipriani10/12Klaasohm-Feier auf Borkum.Foto: Lars Penning11/12US-Präsident Donald Trump (r) und First Lady Melania Trump betreten in Washington die Cross Hall.Foto: Allison Robbert12/12