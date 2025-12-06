Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251206-930-387108/8

1 / 12
Die Spendensumme der Spenden-Gala »Ein Herz für Kinder« am Ende der Sendung wird präsentiert.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
1/12
Spenden-Gala »Ein Herz für Kinder« im ZDF
Die Spendensumme der Spenden-Gala »Ein Herz für Kinder« am Ende der Sendung wird präsentiert.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
Lionel Messi (M) von Inter Miami feiert mit seinen Mannschaftskollegen nach dem Gewinn des MLS-Pokals.
Foto: Lynne Sladky
2/12
Thomas Müller von den Vancouver Whitecaps bedankt sich bei den Fans.
Foto: Darryl Dyck
3/12
Tine surft als Santa auf der Leinewelle.
Foto: Sascha Thelen
4/12
Der Australier Jai Opetaia schlägt hart zu gegen den Deutschen Hüseyin Cinkara.
Foto: Zain Mohammed
5/12
Morgens hat es leicht geregnet am Strand von Borkum.
Foto: Lars Penning
6/12
Eine ukrainische Drohnenoperatorin fliegt eine Vampire-Drohne.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
7/12
Fußballfans reagieren auf die Auslosung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft.
Foto: Al Diaz
8/12
Bohrinseln liegen in Alaska vor abendliche Alpenglühen.
Foto: Al Grillo
9/12
Menschen betrachten in Lyon die Basilika Notre-Dame de Fourviere.
Foto: Laurent Cipriani
10/12
Klaasohm-Feier auf Borkum.
Foto: Lars Penning
11/12
US-Präsident Donald Trump (r) und First Lady Melania Trump betreten in Washington die Cross Hall.
Foto: Allison Robbert
12/12