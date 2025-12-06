Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251206-930-387108/7

1 / 9
Tine surft als Santa auf der Leinewelle.
Foto: Sascha Thelen
1/9
»Santa Surf« in Hannover
Tine surft als Santa auf der Leinewelle.
Foto: Sascha Thelen
Der Australier Jai Opetaia schlägt hart zu gegen den Deutschen Hüseyin Cinkara.
Foto: Zain Mohammed
2/9
Morgens hat es leicht geregnet am Strand von Borkum.
Foto: Lars Penning
3/9
Eine ukrainische Drohnenoperatorin fliegt eine Vampire-Drohne.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
4/9
Fußballfans reagieren auf die Auslosung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft.
Foto: Al Diaz
5/9
Bohrinseln liegen in Alaska vor abendliche Alpenglühen.
Foto: Al Grillo
6/9
Menschen betrachten in Lyon die Basilika Notre-Dame de Fourviere.
Foto: Laurent Cipriani
7/9
Klaasohm-Feier auf Borkum.
Foto: Lars Penning
8/9
US-Präsident Donald Trump (r) und First Lady Melania Trump betreten in Washington die Cross Hall.
Foto: Allison Robbert
9/9