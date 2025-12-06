DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251206-930-387108/71 / 9Tine surft als Santa auf der Leinewelle.Foto: Sascha Thelen1/9Tine surft als Santa auf der Leinewelle.Foto: Sascha ThelenDer Australier Jai Opetaia schlägt hart zu gegen den Deutschen Hüseyin Cinkara.Foto: Zain Mohammed2/9Morgens hat es leicht geregnet am Strand von Borkum.Foto: Lars Penning3/9Eine ukrainische Drohnenoperatorin fliegt eine Vampire-Drohne.Foto: Julia Demaree Nikhinson4/9Fußballfans reagieren auf die Auslosung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft.Foto: Al Diaz5/9Bohrinseln liegen in Alaska vor abendliche Alpenglühen.Foto: Al Grillo6/9Menschen betrachten in Lyon die Basilika Notre-Dame de Fourviere.Foto: Laurent Cipriani7/9Klaasohm-Feier auf Borkum.Foto: Lars Penning8/9US-Präsident Donald Trump (r) und First Lady Melania Trump betreten in Washington die Cross Hall.Foto: Allison Robbert9/9