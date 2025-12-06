DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251206-930-387108/61 / 8Der Australier Jai Opetaia schlägt hart zu gegen den Deutschen Hüseyin Cinkara.Foto: Zain Mohammed1/8Der Australier Jai Opetaia schlägt hart zu gegen den Deutschen Hüseyin Cinkara.Foto: Zain MohammedMorgens hat es leicht geregnet am Strand von Borkum.Foto: Lars Penning2/8Eine ukrainische Drohnenoperatorin fliegt eine Vampire-Drohne.Foto: Julia Demaree Nikhinson3/8Fußballfans reagieren auf die Auslosung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft.Foto: Al Diaz4/8Bohrinseln liegen in Alaska vor abendliche Alpenglühen.Foto: Al Grillo5/8Menschen betrachten in Lyon die Basilika Notre-Dame de Fourviere.Foto: Laurent Cipriani6/8Klaasohm-Feier auf Borkum.Foto: Lars Penning7/8US-Präsident Donald Trump (r) und First Lady Melania Trump betreten in Washington die Cross Hall.Foto: Allison Robbert8/8