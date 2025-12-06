Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251206-930-387108/5

1 / 7
Morgens hat es leicht geregnet am Strand von Borkum.
Foto: Lars Penning
1/7
Wetter auf Borkum
Morgens hat es leicht geregnet am Strand von Borkum.
Foto: Lars Penning
Eine ukrainische Drohnenoperatorin fliegt eine Vampire-Drohne.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
2/7
Fußballfans reagieren auf die Auslosung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft.
Foto: Al Diaz
3/7
Bohrinseln liegen in Alaska vor abendliche Alpenglühen.
Foto: Al Grillo
4/7
Menschen betrachten in Lyon die Basilika Notre-Dame de Fourviere.
Foto: Laurent Cipriani
5/7
Klaasohm-Feier auf Borkum.
Foto: Lars Penning
6/7
US-Präsident Donald Trump (r) und First Lady Melania Trump betreten in Washington die Cross Hall.
Foto: Allison Robbert
7/7