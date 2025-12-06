Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Fußballfans reagieren auf die Auslosung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft.
Foto: Al Diaz
Fußball-WM 2026 - Auslosung Vorrunde
Foto: Al Diaz
Bohrinseln liegen in Alaska vor abendliche Alpenglühen.
Foto: Al Grillo
Menschen betrachten in Lyon die Basilika Notre-Dame de Fourviere.
Foto: Laurent Cipriani
Klaasohm-Feier auf Borkum.
Foto: Lars Penning
US-Präsident Donald Trump (r) und First Lady Melania Trump betreten in Washington die Cross Hall.
Foto: Allison Robbert
