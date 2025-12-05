Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251205-930-382382/8

Finanzminister Klingbeil und Bundeskanzler Merz haben Grund zur Freude. Der Bundestag hat das Rentengesetz mit absoluter Mehrheit verabschiedet.
Foto: Kay Nietfeld
Bundestag - Rentenpaket
Bis auf die Knochen: Mit einem Skelett wird in Cottbus gegen eine mögliche Wehrpflicht demonstriert.
Foto: Patrick Pleul
2/8
Ein Teilnehmer ist beim »Picoulet« in Genf verkleidet und voller Rasierschaum. Bei dem traditionellen bunten Umzug mit Musik kommt es oft zu wahren Schaumschlachten.
Foto: Salvatore Di Nolfi
3/8
Ein Meeresbiologe im Nikolauskostüm taucht in das 250.000 Liter fassende Becken im Multimar-Wattforum in Tönning, um die Fische zu füttern.
Foto: Christian Charisius
4/8
Vom Regen in die Traufe? Vor der Abstimmung über das Rentenpaket regnet es im Berliner Regierungsviertel.
Foto: Kay Nietfeld
5/8
Advent an der Küste. Der Museumshafen in Leer ist weihnachtlich geschmückt und beleuchtet.
Foto: Lars Penning
6/8
Supermond: Der letzte Vollmond des Jahres steht am Himmel über Istanbul.
Foto: Emrah Gurel
7/8
Martialisch: Soldaten eines Panzergrenadierbataillons der Bundeswehr stehen während der offiziellen Übergabe des neuen Sturmgewehrs G95 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr.
Foto: Daniel Karmann
8/8